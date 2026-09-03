Gurugram News: कान्हा के रूप में दिखे विद्यार्थी

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सोहना। क्षेत्र के स्कूलों में जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। आरबीएसएम पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने कान्हा की भव्य पोशाक में सजकर उत्साह दिखाया। उन्होंने नृत्य, समूह गान और रासलीला का मंचन किया। स्कूल अध्यक्ष भागीरथ राघव कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्कूल प्रबंधकों ने सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संवाद