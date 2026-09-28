Gurugram News: स्पोर्ट्स बीट अकादमी 56 रन से जीती
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:50 PM IST
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गुरुग्राम। सुशांत क्रिकेट अकादमी के मैदान पर सोमवार को खुशहाल क्रिकेट कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स बीट क्रिकेट अकादमी के बीच टी-20 मैच खेला गया। इसमें स्पोर्ट्स बीट क्रिकेट अकादमी की टीम ने खुशहाल क्रिकेट कोचिंग की टीम 56 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्पोर्ट्स बीट क्रिकेट अकादमी की टीम ने 7 विकेट खोकर 202 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खुशहाल क्रिकेट कोचिंग की टीम 19.1 ओवर में 146 रन ही बना सकी। सोहेल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और प्रेम को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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