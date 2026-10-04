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Gurugram News: वित्त पेशेवरों के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण

Sun, 04 Oct 2026 05:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:05 PM IST
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Spiritual Training for Finance Professionals
गुरुग्राम। भोड़ा कलां स्थित ब्रह्माकुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दो दिवसीय आध्यात्मिक निवेश कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसमें देशभर से 100 से अधिक वरिष्ठ वित्त पेशेवरों ने भाग लिया। ओआरसी की निदेशिका आशा ने मानसिक तैयारी और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता बताई। गृह मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक अजय शंकर सिंह ने अध्यात्म को आधुनिक समाज की जरूरत कहा। उन्होंने ब्रह्माकुमारीज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्य की सराहना की। संवाद
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