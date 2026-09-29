Gurugram News: दौलताबाद आरओबी की होगी विशेष मरम्मत
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 04:29 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 04:29 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। दौलताबाद रेलवे ओवरब्रिज की जर्जर सड़क की जल्द विशेष मरम्मत कराई जाएगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से सड़क की मरम्मत पर करीब 88.43 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौलताबाद रेलवे ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन के पास है और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। ऐसे में ओवरब्रिज से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों को गड्ढों से बचकर निकलना पड़ता है। दूसरा इससे यातायात प्रभावित होता है। स्थानीय लोगों की ओर से भी लंबे समय से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की जा रही थी। अब जीएमडीए की ओर से सड़क की विशेष मरम्मत के लिए कार्य कराया जाएगा। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित कुमार ने बताया कि सड़क की मरम्मत के कार्य के लिए निविदा जारी कर दी गई है। कार्य अलॉट होने के बाद ठेकेदार को पांच में काम पूरा करना होगा। ब्यूरो
विज्ञापन