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Gurugram News: टैलेंट सर्च जिमनास्टिक प्रतियोगिता में 67 ने जीते पदक

Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
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SCERT will monitor question papers and student attendance.
छह से 12 वर्ष आयु वर्ग और ओपन कैटेगरी में हुईं स्पर्धाएं
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नंबर गेम-100 से अधिक बच्चों ने दिखाया दम

संवाद न्यूज एजेंसी



गुरुग्राम। नेहरू स्टेडियम में आयोजित टैलेंट सर्च जिमनास्टिक प्रतियोगिता में 67 बच्चों ने पदक पर कब्जा जमाया। इनमें 18 स्वर्ण, 18 रजत पदक और 31 कांस्य पदक शामिल हैं। छह से 12 वर्ष आयु वर्ग और ओपन कैटेगरी में आयोजित आर्टिस्टिक जिमनास्टिक के मुकाबलों में 100 से अधिक बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

विभिन्न आयु वर्गों में दित्या शर्मा, धृति सोलंकी, पृथ्वी नागर, वान्या कौशिक, जाह्नवी, आराध्या, सानवी सैनी, सामंथा, भाविका, पथक, माहिरा, वाणी, मोक्ष, भव्या, आरव कुमार, वंदन शर्मा, वंशिका और दक्ष सैनी ने प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर नित्या, कृष्णा, अमरीश सिंह, ईशानी सिंह, शनाया, जैशवी, प्रतिष्ठा सिंह पंवार, सानवी शर्मा, समायरा, हिमांशी, भव्या सिरोही, पेशल, वानी राजपूत, माहिरा, जयेश, जीवेश, आरुष दीक्षित और नव्यांश रहे।
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वहीं रुद्रांशी, जियांशी, अर्शिका, नितारा, खुशवी शर्मा, कियारा, राहिनी, काव्या, हर्षिता, मानवी यादव, तिशा यादव, अलास्का, तृषा राव, अलीशा, रिधिमा अरोड़ा, अनन्या सैनी, येशिका, ईशाल खान, वानी, सिद्धि, रुद्र शर्मा, श्रेयांश, आरत, ज्यांशू, मानविक गौतम, वंश कुमार, कुशान और जश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ओपन कैटेगरी में दक्ष सैनी प्रथम, जस द्वितीय और नव्यांश तृतीय रहे।
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इस मौके पर पूर्व डीएसओ कुलविंदर सिंह, हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट राज कुमार राघव समेत अन्य मौजूद रहे। प्रशिक्षक नवीन सैनी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में सीखने का अवसर मिलता है।
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