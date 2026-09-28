Gurugram News: प्रश्नपत्र व छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखेगी एससीईआरटी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:54 PM IST
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सदस्यों को अलग-अलग जिलों की करनी होगी निगरानी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों में चल रही अर्धवाषिक परीक्षाओं की व्यवस्था पर अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की टीम भी नजर रखेगी। एससीईआरटी हरियाणा की ओर से 25 सितंबर को जारी आदेश में फैकल्टी सदस्यों को अलग अलग जिलों में परीक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। निगरानी के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा, विद्यार्थियों की उपलब्धि और बैठने की व्यवस्था समेत कई बिंदुओं की जांच की जाएगी।
निगरानी टीम देखेगी कि परीक्षा निर्धारित समय और नियमों के अनुसार कराई जा रही हैं या नहीं। प्रश्न उत्तर पुस्तिकाएं समय पर स्कूलों तक पहुंची हैं या नहीं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। इसके साथ ही प्रश्नपत्र तय समय पर ही खोल जा रहे हैं या नहीं, पर्याप्त संंख्या में पर्यवेक्षक मौजूद है या नहीं। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थित सही तरीके से दर्ज करने, अनुपस्थित विद्यार्थियों का अलग रिकार्ड रखने और किसी भी अनधिकृत मोबाइल या सामग्री के इस्तेमाल को रोकने पर भी निगरानी रहेगी।
जिला अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों से लेंगे जानकारी
एससीईआरटी की ओर से भेजे गए फैकल्टी सदस्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, डीआईईटी प्राचार्यों और स्कूल प्रमुखों से भी संपर्क करेंगे। परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समय पर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। निगरानी पूरी होने के बाद टीम को एससीईआरटी हरियाणा को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों में चल रही अर्धवाषिक परीक्षाओं की व्यवस्था पर अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की टीम भी नजर रखेगी। एससीईआरटी हरियाणा की ओर से 25 सितंबर को जारी आदेश में फैकल्टी सदस्यों को अलग अलग जिलों में परीक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। निगरानी के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा, विद्यार्थियों की उपलब्धि और बैठने की व्यवस्था समेत कई बिंदुओं की जांच की जाएगी।
निगरानी टीम देखेगी कि परीक्षा निर्धारित समय और नियमों के अनुसार कराई जा रही हैं या नहीं। प्रश्न उत्तर पुस्तिकाएं समय पर स्कूलों तक पहुंची हैं या नहीं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। इसके साथ ही प्रश्नपत्र तय समय पर ही खोल जा रहे हैं या नहीं, पर्याप्त संंख्या में पर्यवेक्षक मौजूद है या नहीं। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थित सही तरीके से दर्ज करने, अनुपस्थित विद्यार्थियों का अलग रिकार्ड रखने और किसी भी अनधिकृत मोबाइल या सामग्री के इस्तेमाल को रोकने पर भी निगरानी रहेगी।
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जिला अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों से लेंगे जानकारी
एससीईआरटी की ओर से भेजे गए फैकल्टी सदस्य जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, डीआईईटी प्राचार्यों और स्कूल प्रमुखों से भी संपर्क करेंगे। परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समय पर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। निगरानी पूरी होने के बाद टीम को एससीईआरटी हरियाणा को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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