Gurugram News: सफाई कर्मचारियों ने चलाया विशेष स्वच्छता अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:11 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:11 PM IST
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गुरुग्राम। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रभावित सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए वार्ड-2 में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 19 सितंबर को सरहौल गांव से शुरू हुआ। इसमें नगर निगम गुरुग्राम की टीम, स्थानीय पार्षद और निवासियों ने मिलकर सफाई कार्य किया। अभियान में जोन के संयुक्त आयुक्त जयवीर यादव, प्रतिष्ठित व्यक्ति अक्षय, प्रदूषण नियंत्रण टीम और नगर निगम गुरुग्राम के विभिन्न अधिकारी शामिल हुए। गांव के प्रबुद्ध नागरिक तथा करीब 150 सफाई कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया। संवाद
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