Gurugram News: मुनाफे कमाने का लालच देकर 4.22 लाख ठगे

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गुरुग्राम। ट्रेडिंग में मुनाफे कमाने का लालच देकर ठगों ने युवक से 4.22 लाख रुपये ठग लिए। सेक्टर-92 निवासी रमेश नायर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 22 जून को इंस्टा पर स्टॉक ट्रेडिंग का विज्ञापन देखा था। उन्होंने जैसे ही वीडियो पर क्लिक किया तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ गया था। उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उनसे एक एप के माध्यम से निवेश करने को बोला गया। उन्होंने शुरुआत में 30 हजार रुपये डाल दिए। एप में निवेश की गई राशि पर मुनाफा दिखा रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने और पत्नी के खाते से कई बार में 4.22 लाख रुपये डाल दिए। जब उन्होंने अपने मुनाफे के रुपये निकालने लगे तो उनको बोला गया कि उनके रुपये ब्लॉक हो गए है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि जिस खाते में शिकायतकर्ता के रुपये गए है उन बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। संवाद