Gurugram News: सड़कों के गड्ढे होंगे ठीक, सुगम बनेगा सफर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:24 AM IST
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नगर निगम ने सड़क निर्माण कार्य शुरू किया, हर वार्ड में मरम्मत के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम ने सेक्टर 14 में सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सुशांत लोक में जलभराव से खराब हुईं सड़कों को भी ठीक किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी वार्डों में सड़कों की मरम्मत के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर की सड़कों की खराब हालत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विशेष रूप से एमजी रोड पर सबसे अधिक गड्ढे पाए गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निगम का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी प्रमुख सड़कों को दुरुस्त किया जाए। यह कार्य मानसून के बाद सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पहल से नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।
मरम्मत कार्य का व्यापक अभियान
निगम ने सभी वार्डों में सड़कों की मरम्मत का काम करने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत उन सभी सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां गड्ढे या टूट-फूट अधिक है। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरम्मत कार्य समय पर पूरा हो। इस कदम से शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी खराब सड़क की जानकारी निगम को दें।
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नगर निगम के सभी 36 वार्डों में कार्यरत इंजीनियरिंग विंग को खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए प्राेजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिन सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। उसका निर्माण चल रहा है।
- विजय ढाका, चीफ इंजीनियर, नगर निगम, गुरुग्राम
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम ने सेक्टर 14 में सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सुशांत लोक में जलभराव से खराब हुईं सड़कों को भी ठीक किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी वार्डों में सड़कों की मरम्मत के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर की सड़कों की खराब हालत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विशेष रूप से एमजी रोड पर सबसे अधिक गड्ढे पाए गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निगम का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी प्रमुख सड़कों को दुरुस्त किया जाए। यह कार्य मानसून के बाद सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पहल से नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।
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मरम्मत कार्य का व्यापक अभियान
निगम ने सभी वार्डों में सड़कों की मरम्मत का काम करने का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत उन सभी सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां गड्ढे या टूट-फूट अधिक है। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरम्मत कार्य समय पर पूरा हो। इस कदम से शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी खराब सड़क की जानकारी निगम को दें।
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नगर निगम के सभी 36 वार्डों में कार्यरत इंजीनियरिंग विंग को खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए प्राेजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिन सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। उसका निर्माण चल रहा है।
- विजय ढाका, चीफ इंजीनियर, नगर निगम, गुरुग्राम