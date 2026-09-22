Gurugram News: सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने राजन

विज्ञापन

गुरुग्राम। जिले के एसएल क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को रॉयल स्ट्राइकर की टीम ने पावर टाइटन की टीम को 3 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर रॉयल स्ट्राइकर की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर टाइटन की टीम ने 6 विकेट खोकर 151 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल स्ट्राइकर की टीम ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए। रॉयल स्ट्राइकर की ओर से मनदीप को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और राजन को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद