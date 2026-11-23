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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों और पार्कों को नो स्मोकिंग जोन घोषित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निगमायुक्त पंकज ने शहर को स्वच्छ और तंबाकू के धुएं से मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया है।यह निर्णय सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) के प्रावधानों पर आधारित है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 का भी इसमें पालन किया गया है। नगर निगम ने धूम्रपान, तंबाकू सेवन और सिगरेट-बीड़ी के टुकड़े फेंकने पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का धुआं बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू थूकने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत कार्रवाई होगी। बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने अधिकारियों को आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बाजार, बस स्टॉप और बस स्टैंड इसमें शामिल हैं। सार्वजनिक परिवहन के साधन, सभी पार्क, ग्रीन बेल्ट और खेल के मैदान भी नो स्मोकिंग जोन हैं। कार्यालय, सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी और पार्किंग स्थल भी इस दायरे में आते हैं। इन स्थानों पर सिगरेट, बीड़ी या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।