Gurugram News: गुरु रविदास जयंती रैली पर भाजपा की बैठक
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 04:12 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 04:12 PM IST
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गुरुग्राम। भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर चर्चा की गई। यह जयंती 28 नवंबर को फरीदाबाद में भव्य रैली के रूप में मनाई जाएगी। त्यागी ने गुरुग्राम से अधिकतम जनभागीदारी के निर्देश दिए। विधायक मुकेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं से रैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। ब्यूरो
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