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नंबर गेम - 13 करोड़ रुपये की आएगी लागतसंवाद न्यूज एजेंसीसोहना। सोहना जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल्द ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। विभाग 7 एमएलडी क्षमता के नए एसटीपी का निर्माण करेगा। फिलहाल एसटीपी की क्षमता 6 एमएलडी है। उक्त योजना पर करीब 13 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। वहीं, योजना को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। विभाग ने उक्त योजना अलॉटमेंट के लिए सरकार को भेज दी है, जिसकी मंजूरी मिलने पर योजना शुरू कर दी जाएगी।जनस्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2010 में गांव जखोपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया था। यह करीब 6 एकड़ भूमि में निर्मित है। इसकी क्षमता 6 एमएलडी है। इसके विपरीत सोहना क्षेत्र की आबादी बढ़ने के कारण एसटीपी की क्षमता कम होने लगी है। इसके लिए विभाग ने गत दिनों एसटीपी का विस्तार किए जाने की योजना तैयार की थी, जिसको 6 एमएलडी से बढ़ाकर 13 एमएलडी किया जाना तय था। विभाग ने योजना को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। एजेंसी अलॉटमेंट के लिए योजना सरकार के समक्ष प्रेषित कर दी है। सरकार द्वारा एजेंसी एलॉटमेंट की मंजूरी देने पर अमल शुरू होने की संभावना है।सोहना जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के जेई खुर्शीद ने बताया कि एसटीपी की क्षमता आबादी बढ़ने के कारण कम होने लगी है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 7 एमएलडी का नया एसटीपी बनाया जाएगा। योजना को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। योजना मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते हीयोजना पर अमल शुरू कर दिया जाएगा।धनवापुर एसटीपी को निर्बाध बिजली के लिए बनेगा नया स्टेशनगुरुग्राम। धनवापुर स्थित सीवर शोधन संयंत्र (एसटीपी) में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए सेक्टर-107 में 33 केवी का जीआईएस सब स्टेशन बनाया जा रहा है। इस पर करीब 31.63 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नया सब स्टेशन एसटीपी को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इससे सीवर के पानी के शोधन में बिजली संबंधी बाधाएं कम होंगी। पुराने गुरुग्राम के लिए धनवापुर में 218 एमएलडी क्षमता का एसटीपी संचालित है। जीएमडीए इसकी क्षमता में 100 एमएलडी की वृद्धि की योजना बना रहा है। मौजूदा बिजली व्यवस्था में तकनीकी फॉल्ट के कारण आपूर्ति बाधित होती है। जीएमडीए की प्रवक्ता नेहा शर्मा ने बताया कि नए सब स्टेशन से एसटीपी की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। ब्यूरो