Gurugram News: फव्वारा चौक निर्माण में अनियमितताओं पर जांच शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ललित जिंदलसोहना। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सोहना में नवनिर्मित फव्वारा चौक के निर्माण में कथित अनियमितताओं और घोटाले को लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो ने नगरपरिषद अधिकारियों से योजना संबंधी दस्तावेज तलब किए हैं। हालांकि, परिषद ने अभी तक ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे कई अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।नगरपरिषद अपनी कार्यप्रणाली को लेकर पहले भी सुर्खियों में रही है। हाल ही में एलईडी लाइट घोटाले में 11 आरोपियों के खिलाफ एसीबी ने आपराधिक मामला दर्ज किया था।बता दें कि करीब तीन साल पहले नगरपरिषद ने कस्बे के ऐतिहासिक फव्वारा चौक के सुंदरीकरण की योजना बनाई थी। इस योजना में पुलिया का निर्माण, फव्वारे का सौंदर्यीकरण, तीन मुख्य द्वार, बेंच, लाइटिंग और म्यूजिकल फव्वारों का निर्माण शामिल था। इस पर कुल 2 करोड़ पांच लाख रुपये खर्च किए जाने थे। निर्माण का ठेका जुलाई 2023 में एक निजी एजेंसी को दिया गया था, जिसके लिए एक वर्ष का समय निर्धारित था। एजेंसी ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया और निर्माण में कई खामियां पाई गईं। अधिकारियों ने कार्य पूरा होने से पहले ही एजेंसी को लाखों रुपये का भुगतान कर दिया था।शिकायतकर्ता अमित गर्ग ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस कारण उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। एसीबी के एएसआई बसंत कुमार ने बताया कि नगरपरिषद अधिकारियों से योजना से संबंधित दस्तावेज तलब किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिषद ने अब तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई दस्तावेज के मिलने के बाद ही संभव होगी।