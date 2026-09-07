प्रिंस हत्याकांड़ : जियो के नोडल अधिकारी के बयान दर्ज

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गुरुग्राम। प्रिंस हत्याकांड मामले में सोमवार को सीबीआई की तरफ से पेश जियो सिम कंपनी के नोडल अधिकारी के बयान दर्ज किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि उनकी तरफ से सीबीआई को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म और तीन मोबाइल नंबर की जानकारी दी गई थी। इसमें से एक मोबाइल नंबर वह था जिसको आरोपी भोलू इस्तेमाल करता था। प्रिंस के पिता ने बताया कि सोमवार को सीबीआई की तरफ से तीन गवाह आर्टिमिस अस्पताल के चिकित्सक, जियो और वोडाफोन के नोडल अधिकारी के बयान दर्ज होने थे, लेकिन बाकी दो गवाह नहीं आए। आठ सितंबर 2017 को एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में स्कूल के ही एक छात्र भोलू को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। सुनवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश यशविंद्र पाल सिंह की अदालत में चल रही है। संवाद