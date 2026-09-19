Gurugram News: अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले प्रशिक्षण पर प्राथमिक शिक्षकों में रोष

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नंबर गेम- 25 सितंबर से शुरू होंगी परीक्षाएंसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिले में 25 सितंबर से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं से ठीक पहले प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रस्तावित छह दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर नाराजगी जताई है। संघ का कहना है कि परीक्षा से कुछ दिन पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भेजे जाने से विद्यालयों में शिक्षण कार्य एवं विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी प्रभावित होगी।संघ के जिला प्रधान अशोक प्रजापति और महासचिव विवेक जैमिनी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक पहले से ही जनगणना, चुनाव ड्यूटी, सर्वे सहित विभिन्न गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में अर्धवार्षिक परीक्षाओं से ठीक पहले छह दिवसीय प्रशिक्षण करवाना विद्यार्थियों के हित में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के बजाय परीक्षा से पहले बच्चों की तैयारी पर भी असर पड़ेगा। साथ ही परीक्षा के समय स्कूल में भी में शिक्षकों की संख्या कम होने पर स्कूल को संभलने में भी कठिनाई आ सकती है।संघ के वरिष्ठ उप प्रधान रामचंद्र यादव ने कहा कि जिले के कई प्राथमिक विद्यालय पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। उपलब्ध शिक्षकों को भी यदि लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों और प्रशिक्षण में लगाया जाएगा, तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय प्रत्येक शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति महत्वपूर्ण है।संघ के संरक्षक दुष्यंत ठाकरान ने कहा कि विभाग का उद्देश्य बेहतर शैक्षणिक परिणाम प्राप्त करना है, लेकिन इसके लिए शिक्षकों को पर्याप्त शिक्षण समय उपलब्ध कराना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण आवश्यक है, लेकिन ऐसे समय पर होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संघ का विभाग से प्रशिक्षण को परीक्षा के बाद कराने की मांग की।