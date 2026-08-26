Gurugram News: रातभर गुल रही बिजली, लोग परेशान

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नंबर गेम- 600 परिवार रहे परेशानसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित एटीएस ककून और कैलेडियम सोसाइटी के करीब 600 परिवारों को मंगलवार की पूरी रात बिना बिजली के गुजारनी पड़ी। 12 घंटे की लंबी कटौती के बाद बुधवार सुबह 8:30 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।ककून सोसाइटी के निवासी ग्रुप कैप्टन (सेवा निवृत) राज सिंगला ने बताया कि रातभर सोसाइटियों को 30 रुपये प्रति यूनिट की महंगी दर पर जेनसेट का सहारा लेना पड़ा। निवासियों के अनुसार, क्षेत्र में 33 केवी सबस्टेशन न होने के कारण दूर से आ रही कम क्षमता वाली अंडरग्राउंड केबल में आए दिन फॉल्ट आता रहता है। अधिकारी कभी केबल तो कभी सबस्टेशन में खराबी का हवाला देते हैं।परेशान निवासियों ने बिजली निगम से मांग की है कि बिल्डर की बैंक गारंटी राशि का उपयोग कर जल्द सबस्टेशन बनाया जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे की अन्य सोसाइटियों, जैसे जॉय विले (सेक्टर-102) और जारा आवास (सेक्टर-104) में भी लगातार बिजली कटौती से हाहाकार मचा है।लक्ष्मी परीना में 21 घंटे से बिजली नहींगर्मी और उमस के बीच सेक्टर-99ए स्थित लक्ष्मी परीना सोसाइटी के निवासियों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। सेक्टर-99ए में ट्रांसफार्मर के फेज फॉल्ट के कारण सोसाइटी में बिजली की आपूर्ति बाधित रही। सोसाइटी में रहने वाले करीब 500 परिवारों को बिजली कटौती की मुश्किलों को सामना करना पड़ा। सोसाइटी के निवासी संतोष सिंह ने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी होने के कारण यहां घरों के जेनरेटर की बिजली नहीं मिलती है। व्यक्तिगत इंवर्टर कुछ घंटों में बंद हो गए और लोगों को उमस और गर्मी के बीच रात काटनी पड़ी।