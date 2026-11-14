Gurugram News: खराब हवा ने बढ़ाई मुसीबत, आंखों में जलन के मरीज बढ़े

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मानेसर। क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। खराब हवा के कारण सांस लेने में परेशानी, गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत लेकर लोग स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को मानेसर की तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में करीब 300 मरीजों की जांच की गई।स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों में सबसे अधिक लोग गले में खराश, आंखों में जलन और सांस से जुड़ी परेशानी से पीड़ित मिले। प्रदूषण बढ़ने के कारण स्वास्थ्य केंद्र की ओर से मरीजों की जांच के साथ उन्हें जरूरी सलाह भी दी जा रही है।भांगरौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. अजितेश ने बताया कि खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की परेशानी से जूझ रहे लोगों को प्रदूषण से बचने की जरूरत है। स्वास्थ्य केंद्र की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि प्रदूषण अधिक होने पर बेवजह बाहर न निकलें। परेशानी होने पर खुद दवा लेने के बजाय डॉक्टर से जांच कराएं।