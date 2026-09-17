Gurugram News: स्कूल के सामने खुला नाला बना परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:49 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:49 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर सिग्मा-2 के डी ब्लॉक में स्कूल के सामने खुला नाला लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। नाले में गंदगी जमा होने से आसपास बदबू फैल रही है। वहीं, खुले नाले के कारण लोगों को हादसे का डर भी बना रहता है। निवासी गोपाल यादव ने बताया कि नाले की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। नाले के सामने निजी स्कूल होने से बच्चों और लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में किसी बच्चे के नाले में गिरने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने नाले की नियमित सफाई कराने और खुले हिस्से को जल्द ढककर सुरक्षित करने की मांग की है।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर सिग्मा-2 के डी ब्लॉक में स्कूल के सामने खुला नाला लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। नाले में गंदगी जमा होने से आसपास बदबू फैल रही है। वहीं, खुले नाले के कारण लोगों को हादसे का डर भी बना रहता है। निवासी गोपाल यादव ने बताया कि नाले की लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। नाले के सामने निजी स्कूल होने से बच्चों और लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में किसी बच्चे के नाले में गिरने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने नाले की नियमित सफाई कराने और खुले हिस्से को जल्द ढककर सुरक्षित करने की मांग की है।