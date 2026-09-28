Gurugram News: मौसम बदलते ही बढ़े वायरल बुखार के मरीज

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मानेसर। क्षेत्र में पिछले दो दिन से मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। उमस के बाद तापमान में गिरावट आने से वायरल बुखार और सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मानेसर के तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर इलाज और जांच के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा लोग खांसी, जुकाम और गले में खराश की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सोमवार को मानेसर के तीनों पीएचसी केंद्रों पर करीब 370 मरीजों की जांच की गई। संवाद