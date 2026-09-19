Gurugram News: एंटी लार्वा मिलने पर 132 लोगों को नोटिस

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा मिलने पर घरों को नोटिस थमाने का सिलसिला जारी है। रोजाना टीम की ओर से 100 से अधिक घरों को नोटिस दिया जा रहा है। इसमें शनिवार को भी 132 लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया है। जिले में अब तक डेंगू के कुल 62 मरीज मिल चुके हैं। वहीं, मलेरिया के पांच मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। संवाद