Gurugram News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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मूलरूप से उत्तरप्रदेश के मैनपुरी निवासी पुष्पेंद्र यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता जनक सिंह कापसहेड़ा में किराये पर रहकर राइडर का काम करते थे। शुक्रवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे के बीच वह अपनी बाइक से शंकर चौक से इफको चौक की ओर जा रहे थे। साइबर हब के सामने पहुंचते ही एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है। संवाद

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गुरुग्राम। साइबर सिटी में शुक्रवार दोपहर को तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी जनक सिंह के रूप में हुई है। मृतक के बेटे की शिकायत पर डीएलएफ फेज-दो थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।