Gurugram News: मिश्री देवी नेत्र जांच केंद्र शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:46 AM IST
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तावडू। मिश्री देवी आई अस्पताल टपूकड़ा द्वारा संचालित मिश्री देवी नेत्र जांच केंद्र तावडू में शुरू हो गया। उद्घाटन पूर्व चेयरमैन मनीता गर्ग ने किया।इस मौके पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 250 मरीजों ने जांच कराई। 30 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया। इन सभी मरीजों का ऑपरेशन मिश्री देवी आई हॉस्पिटल नीमराना में पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। शिविर में डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव एवं उनकी टीम द्वारा मरीजों को नेत्र स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और आवश्यक उपचार प्रदान किया। संवाद
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