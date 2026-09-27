फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   'Matru Samvad' organized at Anganwadi centers.

Gurugram News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ संवाद का हुआ आयोजन

Sun, 27 Sep 2026 06:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:33 PM IST
विज्ञापन
'Matru Samvad' organized at Anganwadi centers.
गुरुग्राम। जिले के खंड शहरी-1 एवं खंड शहरी-2 के 177 और 156 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवा-संकल्प अभियान के तहत अंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तीसरे दिन विभिन्न गतिविधियां करवाई गई। तीन दिन के इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ संवाद एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें मां-बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मां-बच्चा खेल, प्रश्नोत्तरी, रंग भरना और रचनात्मक गतिविधियां करवाई गई। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सीखने, रचनात्मकता और सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर भाजपा सदस्य नीति चौपड़ा एवं अलका सचदेव महिला मंडल ने भी आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित गतिविधियों में भाग लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed