Gurugram News: कृष और किशन ने दिलाई जीत
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:51 PM IST
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गुरुग्राम। आराध्य क्रिकेट क्लब के मैदान पर सोमवार को केएस क्रिकेट क्लब और सीआरडी क्रिकेट अकादमी के बीच 35 ओवर का मैच खेला गया। इसमें सीआरडी अकादमी ने केएस क्रिकेट क्लब की टीम को 9 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीआरडी अकादमी की टीम ने 8 विकेट खोकर 285 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केएस क्रिकेट क्लब ने 35 ओवर में 9 विकेट खोकर 276 रन ही बना सकी। सीआरडी अकादमी की ओर से कृष को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और किशन को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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