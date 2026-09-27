Gurugram News: गुरु अमर दास का ज्योति जोत पर्व आयोजित
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:51 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:51 PM IST
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गुरुग्राम। सिविल लाइंस स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में गुरु अमर दास के ज्योति जोत पर्व (पुण्य तिथि) पर शबद कीर्तन और कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि गुरु अमरदास ने अपना जीवन निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया था। कार्यक्रम में कीर्तन हजुरी रागी जत्था की ओर से कीर्तन किया गया। अमृतसर साहिब से आने वाले हरविंदर पाल सिंह लिटल, कीर्तन भाई अमरजीत सिंह ने समधुर कीर्तन प्रस्तुत किया। बहुत सारे श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में मत्था टेका। संवाद
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