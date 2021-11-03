Gurugram News: अदालत के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में टेस्ट देने पहुंचा बंदी

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गुरुग्राम। अदालत के आदेश पर एक बंदी ने पुलिस की सुरक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) दी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. गगन गीत कौर ने 23 सितंबर को आरोपी ओम की अर्जी पर उसे 26 सितंबर को अंबाला कैंट स्थित रेलवे स्टेडियम में आयोजित पीईटी में शामिल होने के निर्देश दिए थे। आरोपी के खिलाफ सात अगस्त को फर्रुखनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। ओम ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सीईएन 08/2024 के तहत लेवल-1 पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास की थी। उसे रविवार को सुबह आठ बजे रेलवे स्टेडियम, रेल विहार कालोनी के पास रिपोर्ट करना था। परीक्षा में शामिल होने का केवल एक मौका था और तारीख या केंद्र में बदलाव का प्रावधान नहीं था। जिला जेल भोंडसी के अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि ओम को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे दोबारा जेल में दाखिल कराया जाए। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी