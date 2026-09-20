Gurugram News: हिना शुक्ला बनीं सोशल मीडिया सह-संयोजक

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गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी ने हिना शुक्ला को हरियाणा प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक नियुक्त किया है। वह पहले गुरुग्राम जिला सोशल मीडिया प्रमुख के रूप में कार्य कर रही थीं। उन्हें अब प्रदेश स्तर पर पार्टी की डिजिटल गतिविधियों में योगदान देने का अवसर मिला है। उनकी नियुक्ति पर गुरुग्राम भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। हिना शुक्ला ने कहा कि वह संगठन द्वारा सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगी। ब्यूरो