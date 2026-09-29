Gurugram News: मोटे अनाज का महत्व बताया

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गुरुग्राम। पोषण सुरक्षा में मोटे अनाज का महत्व और उपयोग विषय पर शिकोहपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं को हरियाणा में उत्पादित किए जाने वाले मिलेट्स (मोटे अनाज) की जानकारी दी गई। सोमवार को आयोजित इस शिविर में 24 आंगनबाड़ी सेविकाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की आयोजक संस्थान की विषय विशेषज्ञ डॉ. कविता बिष्ट ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलेट्स के पोषक तत्वों से जोड़ना है। संवाद