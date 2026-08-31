Gurugram News: ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू, ग्रामीण सीधे दे सकेंगे सुझाव

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गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण निवासियों के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस ऑनलाइन माध्यम से ग्रामीण अब विकास कार्यों संबंधी अपनी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। पोर्टल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना है। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि यह पोर्टल एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। यह ग्रामीणों को अपनी बात रखने का एक सुविधाजनक और सरल माध्यम प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर मिले सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। उत्तम सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझाव और मांग सीधे सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। ब्यूरो