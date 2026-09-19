Gurugram News: फिवर क्लब को 6 विकेट से विजयी

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गुरुग्राम। एसकेएस खेल मैदान पर शुक्रवार को क्रिकेट फीवर क्लब ने टीम सोल को 6 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम सोल ने 3 विकेट खोकर 184 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फीवर क्लब की टीम ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 187 रन बना लिए। फीवर क्लब की ओर से आकाश दीप को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और मृगांश को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद