Gurugram News: समाधान शिविर में हुई आठ मामलों की सुनवाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:39 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:39 PM IST
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गुरुग्राम। जिला मुख्यालय पर आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम हितेंद्र कुमार ने आमजन की शिकायतें सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान आठ लोगों ने अपनी समस्या रखीं, जिसका मौके पर ही समाधान करने का निर्देश दिया। इसमें राजस्व, नगर निकाय, बिजली और सड़क जैसे विभागों से जुड़ी शिकायतें मिलीं। ब्यूरो
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