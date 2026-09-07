Gurugram News: मॉरीशस की उच्चायुक्त ने बैंक की शाखा का किया उद्घाटन
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:35 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:35 PM IST
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गुरुग्राम। एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड ने सोमवार को गुरुग्राम में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। मॉरीशस गणराज्य की उच्चायुक्त शैलाबाई बप्पू गोस्क और कॉन्फेड हरियाणा के एमडी डॉ. नरहरि बांगर मौजूद रहे। यह शाखा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बैंक के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्टर-45, हुडा मार्केट स्थित एससीओ 100 में नई शाखा खोली गई है। इस अवसर पर मॉरीशस की उच्चायुक्त शैलाबाई बप्पू गोस्क ने कहा भारत में एसबीएम बैंक इंडिया की निरंतर प्रगति को देखना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है और मैं बैंक को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं। संवाद
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