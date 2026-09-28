घरेलू सहायिका से इंजीनियर ने किया दुष्कर्म: 35 साल का आरोपी हाथ पकड़ कमरे में ले गया, वहां बनाया हवस का शिकार

शिकायत में घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया कि बीते सप्ताह एक दिन वो घर में अपना काम कर रही थी। इसी दौरान मकान मालिक आया और उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। आरोप है कि कमरे में मकान मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान महिला व उनका बच्चा भी घर पर ही थे। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।