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घरेलू सहायिका से इंजीनियर ने किया दुष्कर्म: 35 साल का आरोपी हाथ पकड़ कमरे में ले गया, वहां बनाया हवस का शिकार

Mon, 28 Sep 2026 11:16 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: Akash Dubey Updated Mon, 28 Sep 2026 11:16 PM IST
सार

सेक्टर-57 में 26 साल की घरेलू सहायिका ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर मकान मालिक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

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Domestic help accuses software engineer of misdeed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुरुग्राम के सेक्टर-57 इलाके में एक 26 साल की घरेलू सहायिका ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी मकान मालिक उसे खींचकर अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि सेक्टर-56 थाना में प्राथमिकी दर्ज कर टीम ने आरोपों की जांच शुरू की है।

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पुलिस को शिकायत देने वाली 26 साल की युवती गुरुग्राम में किराये पर रहती है। युवती का कहना है कि वो बीते कई महीने से सेक्टर-57 के एक मकान में बतौर घरेलू सहायिका नौकरी करती है। यहां मकान मालिक की उम्र लगभग 35 साल है और वो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। घर में उनकी पत्नी व बच्चा भी रहते हैं। 

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शिकायत में घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया कि बीते सप्ताह एक दिन वो घर में अपना काम कर रही थी। इसी दौरान मकान मालिक आया और उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। आरोप है कि कमरे में मकान मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान महिला व उनका बच्चा भी घर पर ही थे। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

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