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Gurugram News: सुरक्षा बलों के लिए ब्रह्माकुमारीज का संवाद कार्यक्रम

Sat, 14 Nov 2026 05:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:04 PM IST
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Dialogue Program by the Brahma Kumaris for Security Forces
पटौदी। ब्रह्माकुमारीज संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर भोड़ाकला में भारतीय सुरक्षा बलों के मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति हेतु तीन दिवसीय राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। रक्षा लेखा महानियंत्रक अलका नांगिया अरोरा ने इसका उद्घाटन किया। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी शुक्ला दीदी ने भी संबोधित किया। इसमें 400 से अधिक अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। संवाद
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