Gurugram News: मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियां की तिथि बढ़ी

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गुरुग्राम। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 की तारीखों में बदलाव किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि अब मतदाता सूची में दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्य के मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। ब्यूरो