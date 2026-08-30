फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Amenities missing, problems have taken hold.

Gurugram News: सुविधाएं गायब, समस्याओं ने डाला डेरा

Sun, 30 Aug 2026 04:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:17 PM IST
विज्ञापन
Amenities missing, problems have taken hold.
वाटिका इंडिया नेक्स्ट के 5,000 परिवार नारकीय जीवन जीने को मजबूर
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। वाटिका इंडिया नेक्स्ट सोसाइटी में रहने वाले करीब 5,000 परिवार इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सोसाइटी में आयोजित संवाद में लोगों ने बताया कि सोसाइटी की जर्जर सड़कें, कम्यूनिटी सेंटर का न होना और जगह-जगह फैला कचरा निवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। सीवरेज के गंदे पानी के कारण बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा, 24 मीटर रोड पर नर्सरी संचालक के अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो गया है, जिससे लोगों को 4 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर जाना पड़ता है। सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे न होने से चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं, जिससे निवासी खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।प्रशासनिक अनदेखी और बिल्डर की लापरवाही के चलते सोसाइटी में समस्याओं ने डेरा डाल लिया है।
--------
लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता

सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बारे में प्रशासन को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं होती। -एसएल सिंगला, आरडब्ल्यूए
विज्ञापन


सोसाइटी के आसपास सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं, बिना नंबर प्लेट की बाइक घूमती रहती हैं, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। -तरून, सोसाइटी निवासी
विज्ञापन
विज्ञापन


रात के समय सोसाइटी के पास सीवरेज का गंदा पानी डालने से बीमारियों का खतरा बढ़ने लग रहा है, बार-बार नगर निगम से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। -अजय कुमार, सोसाइटी निवासी

सोसाइटी में करीब पांच हजार परिवार रहते हैं लेकिन इलाके में कम्यूनिटी सेंटर नहीं होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। - महेंद्र यादव, सोसाइटी निवासी

सड़कों के जर्जर होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है बारिश के दौरान जलभराव की निकासी नहीं होने के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। -दया राम सोसाइटी निवासी


सोसाइटी के पास सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से हादसे का खतरा बना रहता है। रात के समय सड़कों पर पशुओं के घूमने से खतरा और बढ़ जाता है, जिसका समाधान बहुत जरूरी है। -हरीश यादव, सोसाइटी निवासी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed