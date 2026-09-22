Gurugram News: भोंडसी में निगम ने 6 भवन की सील, 4 निर्माण तोड़े

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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोन-6 के भोंडसी क्षेत्र में मंगलवार को छह भवनों को सील किया। वहीं चार संरचनाओं को ध्वस्त किया। इसके अलावा एक अवैध बोरवेल को भी सील किया गया। साथ ही डीपीसी (नींव) स्तर तक निर्मित 15 निर्माणों को ध्वस्त किया गया। वहीं, डीपीसी स्तर से ऊपर के दो निर्माणों पर भी तोड़फोड़ की गई। यह कार्रवाई जोन-6 के संयुक्त आयुक्त रविंद्र मलिक की मौजूदगी में की गई। इस दौरान जेई मोहित राणा भी मौके पर मौजूद रहे और निर्माण संबंधी कार्रवाई की निगरानी की। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर निगरानी रखने और नियमों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो