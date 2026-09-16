Gurugram News: सेक्टर-1 कम्यूनिटी सेंटर की सुधरेगी हालत

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मानेसर। आईएमटी मानेसर के सेक्टर-1 स्थित कम्यूनिटी सेंटर में जल्द ही सुधार कार्य कराया जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कम्यूनिटी सेंटर में पिछले कई सालों से बनी समस्याओं को दूर करने के लिए निगम की तरफ से योजना तैयार की जा रही है।आईएमटी मानेसर के सेक्टर-1 में बने इस कम्यूनिटी सेंटर को करीब पांच साल हो चुके हैं। लंबे समय से इस्तेमाल के कारण सेंटर में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। स्थानीय लोगों की ओर से इन समस्याओं को लेकर कई बार एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लोगों की मांग है कि कम्यूनिटी सेंटर की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, ताकि इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशानी न हो।एचएसआईआईडीसी की ओर से अब कम्यूनिटी सेंटर की खामियों की जांच कर उन्हें ठीक कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पहले सुधार कार्यों का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। इसके बाद एस्टीमेट को मंजूरी के लिए एचएसआईआईडीसी मुख्यालय भेजा जाएगा।अधिकारियों के अनुसार, मुख्यालय से एस्टीमेट को मंजूरी मिलने के बाद सुधार कार्य के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और काम अलॉट होने के बाद कम्यूनिटी सेंटर में सुधार कार्य शुरू कर दिया जाएगा।सेक्टर-1 स्थित कम्यूनिटी सेंटर में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करने की योजना तैयार की जा रही है। सुधार कार्यों का एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कराया जाएगा। - यशस्वी वर्मा, कार्यकारी अभियंता, एचएसआईआईडीसी