{"_id":"6aa154356b1b520ca902deba","slug":"company-employee-struck-and-killed-by-vehicle-after-stepping-out-of-cab-to-urinate-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-100538-2026-09-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: लघुशंका के लिए कैब से उतरे कंपनी कर्मी को वाहन ने मारी टक्कर, मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Gurugram News: लघुशंका के लिए कैब से उतरे कंपनी कर्मी को वाहन ने मारी टक्कर, मौत

नोएडा ब्यूरो

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:12 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:12 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

