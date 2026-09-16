Gurugram News: तेज धूप और उमस से परेशान रहे शहरवासी

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मानेसर। मिलेनियम सिटी में बुधवार को तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान था, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना कम जताई है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण परेशानी बढ़ सकती है। संवाद