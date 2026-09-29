Gurugram News: वर्ल्ड रेबीज डे पर शिविर आयोजित
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:37 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:37 PM IST
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गुरुग्राम। एनिमल वेलफेयर डॉक्टर्स फोरम और पशुपालन विभाग के सहयोग से वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर चार जगहों पर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 338 एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। कुत्तों को डीवॉर्मिंग की दवा और एंटी-टिक इंजेक्शन भी दिए गए। शिविर कादीपुर, गुड़गांव गांव, चकरपुर और दौलताबाद के सरकारी वेटनरी अस्पताल परिसर में आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को रेबीज बीमारी, उससे बचाव और काटने के बाद के इलाज के बारे में जागरूक करने के लिए पंपलेट्स बांटे गए। डॉक्टरों ने बताया कि यह बीमारी 100 प्रतिशत जानलेवा है। लक्षण दिखने के बाद दस दिनों के भीतर मौत निश्चित है, लेकिन सही वैक्सीनेशन से इसे 100 प्रतिशत रोका जा सकता है। संवाद
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