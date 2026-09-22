Gurugram News: बधिरता के प्रति किया जाएगा जागरूकता
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:27 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। अंतरराष्ट्रीय बधिर सप्ताह के तहत जिले में 21 से 27 सितंबर 2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम सिविल सर्जन डॉ. लोकवीर के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम बधिर लोगों के मानवाधिकार घोषित करना है। इस सप्ताह का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के अधिकारों के माध्यम से बधिर लोगों के मानवाधिकारों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम के तहत आम लोगों में बधिरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स बोर्ड लगाए जाएंगे। संवाद
विज्ञापन