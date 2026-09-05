Gurugram News: शहर डूबा, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर जिम्मेदारी की नाव पार लगाई

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर में शनिवार को हुई झमाझम बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है, जहां गंभीर जलभराव के कारण सड़कों ने स्वीमिंग पूल का रूप ले लिया है। एक तरफ बादशाहपुर और सेक्टर-4 के निवासी सालों से इस बारहमासी समस्या से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बदइंतजामी का आलम यह रहा कि सेक्टर-4 में एक शव ले जा रही एंबुलेंस भी पानी में फंस गई। हर साल सामने आने वाली इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालने के बजाय, जिला प्रशासन ने सुबह ही अगले कुछ घंटों में और तेज बारिश का अलर्ट जारी कर अपनी कागजी खानापूर्ति कर ली है।जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपीलभारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों से भी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पानी-पानीबादशाहपुर क्षेत्र में जलभराव एक पुरानी समस्या है, जिससे हजारों लोग हर साल प्रभावित होते हैं। दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर भी पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। ओल्ड दिल्ली रोड पर इतना पानी जमा हो गया कि वह एक बड़े तालाब जैसा दिखने लगा। सेक्टर-4 में जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर थी कि एक एंबुलेंस भी उसमें फंस गई। चालक को एंबुलेंस के बंद होने का डर सता रहा था।शनिवार को हुई बारिश के दौरान मानेसर तहसील में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई।मानेसर में 54 मिमीगुरुग्राम में 41 मिमीवजीराबाद में 42 मिमीकादीपुर में 29 मिमीहरसरू में 29 मिमीसोहना में 26 मिमीबादशाहपुर में 12 मिमीपटौदी में 10 मिमीफर्रुखनगर तहसील में 10 मिमीअलग-अलग क्षेत्र में जलभराव को दूर करने के लिए संबंधित एजेंसी के अधिकारी मौके पर थे। बारिश बंद होने के बाद जल की निकासी की व्यवस्था तय की गई। - प्रदीप दहिया, आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम