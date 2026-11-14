Gurugram News: वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 9 नई सीएनजी गाड़ियां बेड़े में हुईं शामिल

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नंबर गेम - 18 नवंबर से सड़कों पर उतारने की योजनाअमर उजाला ब्यूरेगुरुग्राम। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने पानी के छिड़काव की व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत नगर निगम के बेड़े में नौ नई सीएनजी गाड़ियां शामिल की गई हैं। इन गाड़ियों के सड़कों पर उतरने के बाद धूल नियंत्रण के लिए पानी के छिड़काव की क्षमता करीब दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल नगर निगम के पास पानी का छिड़काव करने वाली 10 गाड़ियां हैं। नई गाड़ियों के शामिल होने से इनकी संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, नई गाड़ियों की फिटनेस जांच कराई जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें 18 नवंबर से शहर की सड़कों पर उतारने की योजना है। इन गाड़ियों के माध्यम से प्रमुख सड़कों, धूल प्रभावित इलाकों और उन स्थानों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, जहां वाहनों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियों के कारण धूल उड़ने की आशंका अधिक रहती है।शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच सड़कों पर उड़ती धूल भी वायु गुणवत्ता खराब होने का एक प्रमुख कारण है। इसे नियंत्रित करने के लिए नगर निगम की ओर से पहले से ही पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। हालांकि, सीमित संख्या में गाड़ियां होने के कारण सभी इलाकों में नियमित रूप से छिड़काव करना चुनौती बना हुआ है। नई गाड़ियों के शामिल होने से इस व्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।नगर निगम की ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिड़काव करने वाले 9 वाहनों को खरीदा गया है। फिटनेस के बाद जल्द ही इसे उतारा जाएगा। जिससे प्रदूषण रोकने में और मदद मिलेगी। -रवीन्द्र यादव, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम