Gurugram News: शिविर में 57 यूनिट रक्त एकत्रित
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:06 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:06 PM IST
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पटौदी। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर उपमंडलीय नागरिक अस्पताल पटौदी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब गुरुग्राम के तत्वावधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 57 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने पौधरोपण किया। डॉ. सुधीर कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकता है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और दुर्घटना, प्रसव, थैलेसीमिया, शल्य चिकित्सा एवं गंभीर बीमारियों में समय पर रक्त उपलब्ध होना जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद
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