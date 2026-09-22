Gurugram News: एक सप्ताह में 22 साइबर ठग गिरफ्तार

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गुरुग्राम। साइबर क्राइम थानों की टीमों ने बीते एक सप्ताह में साइबर ठगी के मामलों में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 से 20 सितंबर के दौरान हुई कार्रवाई में आरोपियों से 3 मोबाइल व 1 सिम भी बरामद की गई है। ये आरोपी मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड,सोशल मीडिया फ्रॉड, ट्रेडिंग फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड व हैकिंग जैसी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। गुरुग्राम पुलिस की ओर से आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी अनजान व्यक्ति की कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया संदेश पर विश्वास न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा साइबर ठगी की तुरंत शिकायत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराएं। ब्यूरो