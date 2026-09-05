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Ghaziabad News: मकान की रेलिंग से फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या

Sat, 05 Sep 2026 01:22 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:22 AM IST
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Youth commits suicide by hanging himself from the house railing.

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मुरादनगर। मुरादपुर पुर्सी में एक युवक ने मकान की रेलिंग से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह युवक का शव रेलिंग से लटका मिलने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि मुरादपुर पुर्सी गांव निवासी प्रमोद त्यागी अपने दो बेटों हर्षवर्धन (26) और सोनू के साथ रहते हैं, उनकी पत्नी की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। परिजनों के अनुसार हर्षवर्धन शराब पीने का आदी था। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने मकान की रेलिंग से हर्षवर्धन का शव लटका देखा। शोर सुनकर प्रमोद त्यागी बाहर आए तो बेटे का शव देखकर वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें संभाला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार रात किसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था। एसीपी ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में युवक के शराब पीने का आदी होने के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है।
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