गाजियाबाद: स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने मारी टक्कर, अगले पहिये के नीचे आई, मौके पर ही तोड़ा दम

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से महिला का सिर अगले पहिये के नीचे आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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