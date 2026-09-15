गाजियाबाद: भोजपुर के कलछीना में स्क्रैप व्यापारी के घर डकैती, बदमाशों ने परिवार को बांधकर गहने-नकदी लूटी

मोदीनगर के भोजपुर के गांव कलछीना में स्क्रैप व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर डकैती का मामला सामना आया है। बदमाश मंगलवार सुबह करीब तीन बजे मकान में दाखिल हुए और परिजनों के हाथ पैर बाध दिए और 10 वर्षीय बच्ची के गले पर चाकू रखकर सोने चांदी के गहने लगभग सवा लाख रुपए की नगदी लूट लें गए। सुबह के समय पड़ोसियों ने दरवाजा खोलकर सभी को बंधक मुक्त कराया।

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